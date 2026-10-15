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В Подольске при пожаре в ангаре погиб один человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Подольске полностью потушили пожар в складском ангаре на окружной улице, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщило управление МЧС по Московской области.

Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров.

Сейчас пожарные проливают и разбирают конструкции.

Ранее сообщалось о двух пострадавших и о том, что в ангаре разгерметизировалась емкость с газом.

В подмосковном главке СКР сообщили, что пожар произошел на площадке, где производилась заправка бытовых газовых баллонов. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК).

Подольск МЧС СКР
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