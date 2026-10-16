Ущерб от дистанционных хищений в Москве за 9 месяцев составил 33 млрд рублей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - С начала года ущерб от дистанционных хищений в российской столице составил 33 млрд рублей. Об этом заявил начальник специализированного отдела по расследованию преступлений, совершенных дистанционным способом, ГСУ ГУ МВД России по Москве Эдуард Киреев.

"За девять месяцев в ущерб от дистанционных хищений составил 33 млрд, возмещено 11 млрд рублей, в том числе путем наложения ареста на имущество в размере 8 млрд рублей", - сказал он в ходе организованного Роскомнадзором "круглого стола" на тему: "Вызовы правам граждан в цифровой среде".

Вместе с тем Киреев отметил, что за два года общее число дистанционных хищений в столице сократилось почти в два раза – с 50% в 2024 году до 26,4% в текущем. Этому, в первую очередь, способствует взаимодействие полиции с кредитными организациями, операторами связи и т.д. Также, по его словам, увеличилась и раскрываемость таких преступлений – с 10% в 2024 году до 30% на сегодняшний день.

"Отдельного внимания заслуживают уголовные дела, по которым потерпевшие совершают кабальные сделки – продают квартиры, передают деньги кэшем, либо переводят их. В 2025 году у нас было возбуждено 80 дел, были даже дела, где по две и три квартиры продавали. В этом году достигли сокращения на 70%, и за 9 месяцев у нас только 22 уголовных дела было возбуждено", - рассказал Киреев.

По результатам расследований 12 риелторов, участвовавших в подобных сделках, были осуждены к реальным срокам наказания.