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Число погибших в ДТП с опрокидыванием транспорта в Москве снизилось на треть

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Москве за девять месяцев 2026 года число погибших в ДТП с опрокидыванием транспорта снизилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"За девять месяцев 2026 года число погибших в ДТП с опрокидыванием транспорта в Москве снизилось на треть, а количество таких аварий - на 12%", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в канале столичного департамента транспорта в мессенджере Max.

Он отметил, что с января по сентябрь этого года в столице произошло 174 ДТП с опрокидыванием транспорта. При этом число раненых снизилось на 10%, ДТП с опрокидыванием велосипедов стало меньше на 13% (до 33 случаев), ДТП с опрокидыванием средств индивидуальной мобильности (СИМ) - на 2% (до 43 случаев).

Чаще всего в таких ДТП участвовали мотоциклы: зафиксировано 88 случаев - на 18% меньше, чем годом ранее, уточнил заммэра.

Он напомнил, что Ситуационный центр Центра организации дорожного движения (ЦОДД) круглосуточно следит за дорожной обстановкой с помощью более чем 2 тыс. камер видеоаналитики. Они автоматически распознают 15 типов нештатных ситуаций. Кроме того, 3,7 тыс. комплексов фотовидеофиксации ЦОДД распознают 67 видов нарушений ПДД, в том числе превышение скорости.

Москва Максим Ликсутов
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