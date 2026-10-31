Аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" работают по согласованию

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в субботу.

"Аэропорты Внуково, Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.

Как отмечается, возможны корректировки в расписании рейсов.

В Росавиации заявили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.