"Домодедово" работает по согласованию, "Шереметьево" снова приостановил работу

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" работает по согласованию с с соответствующими органами, аэропорт "Шереметьево" вновь временно не обслуживает рейсы, сообщает Росавиация в субботу.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Мах.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

В аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В Росавиации заявили, что все меры приняты для обеспечения безопасности полетов.