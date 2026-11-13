Суд Москвы разрешил зарегистрировать в РФ машину, разыскивающуюся по линии Интерпола

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы удовлетворил иск жителя столицы Дмитрия Пака к главному управлению МВД РФ по городу о снятии запрета на регистрацию автомобиля BMW, находящегося в розыске по линии Интерпола, и осуществлению его допуска к дорожному движению, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Исковые требования удовлетворить в полном объеме", - огласила решение судья на заседании в пятницу.

Как следовало из иска, заявитель в октябре 2025 года приобрел в Корее по договору купли-продажи автомобиль марки BMW, который в последующем был ввезен в Россию для эксплуатации и поставлен на учет в органах ГИБДД РФ.

В апреле 2026 года автомобиль был изъят сотрудниками ДПС в связи с наличием сведений о розыске машины по линии Интерпола по инициативе Германии, однако в возбуждении уголовного дела на территории России было отказано.

Истец просил суд просил снять запрет на проведение регистрационных действий в отношении автомобиля BMW и обязать осуществить допуск машины к дорожному движению и эксплуатации.

Ранее в МВД РФ сообщали, что с февраля 2022 года НЦБ Интерпола Германии оставляет без ответов уведомления об обнаружении разыскиваемых транспортных средств, направляемые немецким правоохранительным органам в целях подтверждения актуальности информации об их розыске.

В ноябре этого года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий регистрационные действия с транспортными средствами, которые находятся в международном розыске. Как говорится в пояснительной записке, информация о международном розыске ввезенных в Россию и купленных россиянами машин поступает, в том числе по инициативе недружественных государств. Страны-инициаторы не сообщают причины и обстоятельства розыска, поэтому принять объективные решения, в том числе процессуальные, нельзя.