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В Москве на некоторых улицах парковка станет дешевле с 18 января

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в некоторых районах между Третьим транспортным кольцом и МКАД с 18 января подешевеет парковка, сообщил городской Департамент транспорта.

"На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле. Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места", - объяснили чиновники.

Стоимость пониженного тарифа будет проиндексирована до 50 рублей в час.

"Эти меры сделают стоимость более соразмерной нагрузке на конкретных улицах и помогут избежать непрерывной парковки одних и тех же машин в течение всего дня на наиболее востребованных участках", - сообщил Дептранс.

Кроме того, в ноябре и декабре этого года 13 городских парковок со шлагбаумом в Восточном, Западном, Центральном, Юго-Восточном, Юго-Западном административных округах и в Новой Москве начнут работать как привычные уличные. Это связано с повышенным спросом на уличную стоянку в этих районах. Таким образом появится свыше 1 тысячи дополнительных парковочных мест. Водители смогут сэкономить время на въезд и выезд, а также получат возможность оформить и использовать действующие льготы.

Дмитровский МКАД Ховрино Головинский Савеловский Дептранс Западное Дегунино
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