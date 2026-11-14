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Надземный пешеходный переход свяжет Восточное Дегунино и Алтуфьевский район

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В этом году планируется начать возведение надземного пешеходного перехода над МЦД-1, который свяжет Восточное Дегунино и Алтуфьевский район, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Восточное Дегунино и Алтуфьевский район свяжет надземный пешеходный переход над МЦД-1. Он откроет жителям короткий и безопасный маршрут над железной дорогой с интенсивным движением поездов (...) Приступить к строительству планируем уже в этом году. Работы пройдут без остановки движения поездов", - написал он в своем канале в мессенджере в Max в субботу.

По данным мэра, длина сооружения составит около 150 метров. Со стороны Восточного Дегунина переход выйдет к пересечению улицы Зарянова и Керамического проезда, со стороны Алтуфьевского района - к Путевому проезду. Лестничные сходы будут оборудованы лифтами, добавил Собянин.

В дизайне перехода архитекторы вдохновились образом космических станций. Он будет иметь радиальную форму с плавными обводами.

Москва МЦД-1 Восточное Дегунино Алтуфьевский район Сергей Собянин
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