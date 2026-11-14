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В Москве 5 декабря запустят новый участок выделенки на Волоколамском шоссе до МКАД

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Новая выделенная полоса заработает с 5 декабря на Волоколамском шоссе от Павшинского бульвара до МКАД, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в субботу.

"На Волоколамском шоссе объединим два участка в один коридор протяженностью почти 3 км. В результате время проезда 15 маршрутов автобусов, на которых в будни совершают более 50 тыс. поездок, сократится более чем в 2 раза", - сказал глава департамента Максим Ликсутов, чьи слова привели в пресс-службе.

В дептрансе подчеркнули, что в 2025 году министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обустроило выделенку протяженностью 1,3 км от Павшинской улицы до Павшинского бульвара. По этой дороге проходят, в том числе, маршруты проекта "Москва - область".

"В этом году мы продлили выделенную полосу еще на 1,6 км - до МКАД. После запуска автобусы смогут двигаться по единому коридору протяженностью почти 3 км", - отметили в пресс-службе.

Благодаря совместной работе время проезда автобусов на участке сократилось с 20 до 9 минут, уточнили в департаменте.

Москва МКАД Волоколамское шоссе Павшинская улица Павшинский бульвар
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