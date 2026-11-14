Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в субботу.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.