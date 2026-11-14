Поиск

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в субботу.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Домодедово Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вьетнамский авиаперевозчик запустил рейсы Москва-Фукуок

 Вьетнамский авиаперевозчик запустил рейсы Москва-Фукуок

В Москве следующая неделя будет теплой и без снега

 В Москве следующая неделя будет теплой и без снега

Бывший советник экс-премьера Украины Азарова пострадал при взрыве авто в Москве

 Бывший советник экс-премьера Украины Азарова пострадал при взрыве авто в Москве

Автомобиль взорвался на юге Москвы

Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве и области в пятницу

 Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве и области в пятницу

Почти 470 БПЛА летело в сторону Московского региона с вечера четверга

Домодедово работает по согласованию

Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

 Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

Трафик через аэропорты Москвы за 9 месяцев снизился на 4%

 Трафик через аэропорты Москвы за 9 месяцев снизился на 4%

Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12974 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов