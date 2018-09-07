Сбой произошел в работе Московского центрального кольца

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - По техническим причинам в пятницу утром поезда, следующие по часовой стрелке Московского центрального кольца (МЦК), четыре станции проезжают без остановки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

"Поезда проходят без посадки и высадки пассажиров станции "Шоссе Энтузиастов", "Соколиная гора", "Измайлово" и "Локомотив"", - уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что железнодорожники прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения на МЦК в обычном режиме.

О причинах сбоя не сообщается.