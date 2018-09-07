К сбою на Московском центральном кольце привела поломка поезда "Ласточка"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Поезд типа "Ласточка" остановился на одном из участков Московского центрального кольца (МЦК) около 09:00 пятницы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Причиной остановки стала, по предварительной версии, неисправность подвижного состава. Инцидент произошел на участке между станциями шоссе Энтузиастов и Андроновка при движении по часовой стрелке", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, на время сбоя движение поездов по часовой стрелке организовывалось по резервному пути без пассажиров на участке от станции Локомотив до станции Андроновка. Источник "Интерфакса" уточнил, что сбой длился более часа, неисправную "Ласточку" отбуксировали на станцию Андроновка.

По словам собеседника агентства, движение поездов по МЦК вошло в график около 10:15.

Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщила, что по техническим причинам в пятницу утром поезда, следующие по часовой стрелке МЦК, проезжают без остановки четыре станции (шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив).