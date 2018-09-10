Цены на АЗС Москвы немного выросли после летней стабильности

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефтепродукты на автозаправках Москвы показывают незначительный копеечный рост вторую неделю подряд - впервые после длительного периода летней стабильности, которой правительству удалось добиться благодаря экстренным мерам на топливном рынке в конце мая.

Согласно сайту Московской топливной ассоциации (МТА), по данным на 10 сентября по сравнению с предыдущим понедельником средняя цена на Аи-95 выросла на 1 копейку, Аи-92 - на 2 копейки, дизельного топлива - на 4 копейки. Неделю назад - 3 сентября - средние розничные цены на все нефтепродукты выросли на 1 копейку.

В августе-июле и второй половине июня стоимость бензина на столичных заправках либо снижалась на несколько копеек, либо держалась на одном уровне, но в целом демонстрировала стабильность.

Как сообщалось, из-за резкого роста цен на топливо, которое отмечалось в апреле и мае, правительство приняло меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня вместо ранее планировавшегося повышения снижены акцизы на бензин. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены на топливо в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.