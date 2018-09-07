Биржевые цены на бензин продолжили рост вторую неделю подряд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растут вторую неделю подряд - после небольшого периода стабильности, который отмечался во второй половине августа.

С 27 августа по 7 сентября биржевые цены на 92-й бензин выросли почти на 5% - до 48237 руб./т., на 95-й бензин - на 10%, до 54873 руб./т.

Биржевые цены на дизтопливо имеют общую повышательную тенденцию уже месяц. Хотя они и демонстрировали небольшое снижение на прошлой неделе, на этой неделе стоимость дизеля снова пошла вверх: с 12 августа по 7 сентября биржевые цены на него выросли на 7,5% - до 49092руб./т.