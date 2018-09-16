Полиция завела дело на двух молодых людей за драку со стрельбой на севере Москвы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении двух приезжих мужчин, участвовавших в драке со стрельбой, в результате которой пострадали два человека в Москве.

"Сотрудники полиции ОМВД России по району Западное Дегунино задержали двоих приезжих молодых людей в возрасте 31 года по подозрению в хулиганстве", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Там рассказали, что в отдел полиции от жителей одного из домов на Ангарской улице поступило сообщение, что во дворе дома между несколькими мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

"Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в ходе инцидента неизвестные нанесли побои и произвели несколько выстрелов в сторону двух граждан, - добавили в пресс-службе. - В результате конфликта двое мужчин получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи".

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские ОМВД России по району Западное Дегунино задержали двоих приезжих, один из которых ранее судим, отметили в полиции.

По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное статьей 213 УК РФ - хулиганство. В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия.