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Москва

Второй факел для сжигания газа установили на мусорном полигоне "Кучино"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Завершаются пуско-наладочные работы второго высокотемпературного факела на полигоне "Кучино" в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Сегодня вместе с подрядной организацией компании "Экоком" мы осмотрели ход производства работ по рекультивации полигона. Здесь уже установлен второй основной высокотемпературный факел мощностью 2,5 тыс. кубометров свалочного газа в час. Сейчас завершаются пуско-наладочные работы", - приводит пресс-служба слова главы Балашихи Юрова.

Факел оснащен онлайн-системой мониторинга выхлопных газов. Данные будут обновляться каждые две минуты. При этом, до сжигания свалочный газ будет полностью очищаться в системе газоочистки. Всего с момента запуска системы дегазации на полигоне сожжено 18 млн куб. м свалочного газа, добавляется в пресс-релизе.

Также на полигоне выполняются работы по монтажу дренажных колодцев, три полностью смонтированы. На четвертом колодце ведется горизонтальное бурение под телом полигона. Также смонтирован первый блок очистных сооружений и ведется устройство специальных резервуаров для накопления фильтрата и последующей уже очищенной жидкости, отмечает пресс-служба.

Очистные сооружения и шесть колодцев будут полностью смонтированы к концу октября. Сейчас ведутся работы по формированию тела полигона. С октября работы по рекультивации полигона будут проводиться круглосуточно. На данный момент в работах задействованы 50 человек, их количество увеличат до 100.

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Теги: Балашиха, Кучино

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