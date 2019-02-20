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Белая медведица Герда в Новосибирском зоопарке родила в третий раз

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два медвежонка родились у белой медведицы Герды в Новосибирском зоопарке.

"Герда стала мамой в третий раз, но впервые выкармливает двух медвежат. О появлении малышей мы узнали с помощью камер видеонаблюдения, установленных в логове Герды. Биологи и ветеринарные врачи еще не осматривали медвежат, но дистанционное наблюдение показывает, что с ними все в порядке", - говорится в сообщении зоопарка.

Отмечается, что медвежата родились еще 11 декабря 2018 года, как и в природе, где белые медведицы незадолго перед родами прячутся в берлогу и остаются там на протяжении нескольких месяцев и обходятся без корма, в зоопарке для медведицы создается охранный режим.

Детеныши белых медведей появляются на свет беспомощными и незрячими. Вес медвежонка при рождении около 600-700 граммов.

"Сейчас детеныши Герды уже открыли глаза. Медвежата хорошо набирают в весе, их теперь не сложно разглядеть возле мамы. Перерывы между кормлениями увеличиваются, но Герда все время рядом со своими медвежатами. Она позволяет себе только на несколько секунд выйти на улицу, поесть снега. Герда следит за тем, чтобы медвежатам было тепло: подгребает соломы, и когда кормит детенышей, придерживает их лапами и согревает дыханием", - говорится в сообщении.

Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями пять лет назад. Маленькая Шилка родилась 11 декабря 2013 года. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. В настоящее время медведица Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а медведь Ростик переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао.

Белый медведь относится к уязвимым видам. Занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило участвует в программах по сохранению арктического хищника.

Теги: Новосибирск

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