Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Отопление в Москве начнут включать 25 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков "Интерфаксу".

"Комплекс городского хозяйства приступает к пробным топкам в городе с включения отопления, в первую очередь в учреждениях социальной сферы - лечебных и детских дошкольных учреждениях, школах. Далее тепло поступит в жилые дома, административные и промышленные здания в соответствии с графиком", - рассказал Бирюков.

Он напомнил, что комплекс городского хозяйства Москвы завершил подготовку к прохождению осенне-зимнего периода.

"К пуску тепла подготовлены все 72,5 тыс. зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд (более 33 тыс. зданий) и объекты социальной сферы (почти 9 тыс. строений)", - уточнил заммэра.

Ранее в ПАО "МОЭК" (осуществляет транспортировку, распределение и сбыт тепловой энергии) и ПАО "Мосэнерго" (основной производитель тепла и электроэнергии в Московском регионе) заявили о полной готовности к началу отопительного сезона.

Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.

В 2017 году тепло начали подавать 28 сентября, в 2016 году - 20 сентября; в 2015 году - 4 октября, в 2014 году- 25 сентября, в 2013 году - 21 сентября.