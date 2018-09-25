В Москве начался отопительный сезон

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МОЭК" приступило во вторник к подаче тепла в жилые дома Москвы и на объекты социальной сферы, сообщает пресс-служба компании.

"Включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением правительства Москвы. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем - на промышленные предприятия и в офисные здания", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отопление в Москве начнут включать 25 сентября.

"Комплекс городского хозяйства приступает к пробным топкам в городе с включения отопления, в первую очередь в учреждениях социальной сферы - лечебных и детских дошкольных учреждениях, школах. Далее тепло поступит в жилые дома, административные и промышленные здания в соответствии с графиком", - сказал Бирюков "Интерфаксу" в понедельник.

Он напомнил, что комплекс городского хозяйства Москвы подготовился к осенне-зимнему периоду. "К пуску тепла подготовлены все 72,5 тыс. зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд (более 33 тыс. зданий) и объекты социальной сферы (почти 9 тыс. строений)", - уточнил заммэра.

По его информации, к работе полностью подготовлены 16 ТЭЦ, 188 тепловых станций и квартальных котельных, 10 тыс. 322 тепловых пункта, 344 газовых и шкафных распределительных пунктов, 7,5 тыс. газовых сетей, 151 высоковольтная подстанция.

Бирюков добавил, что в столице проведены гидравлические испытания более 16,6 тыс. км тепловых сетей.