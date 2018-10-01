МОЭК отчиталась о подаче тепла по всей Москве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Московская объединенная энергетическая компания объявила о включении отопления во всех жилых домах, офисах, на предприятиях и в других зданиях российской столицы.

"МОЭК в полном объеме завершил все мероприятия по подаче тепла для жилых домов, объектов социальной сферы Москвы, а также на промышленные предприятия и в офисы, находящиеся в зоне их эксплуатационной ответственности. По состоянию на 11:00 1 октября теплом обеспечены 33 345 жилых зданий (100% от общего количества), 29 345 прочих зданий (100%)",- сообщил журналистам в понедельник начальник управления по связям с общественностью и СМИ МОЭК Дмитрий Филатов.

Как отметил представитель ведомства, МОЭК должен доставить тепло к границе дома, а управляющая компания в свою очередь обеспечить готовность домовой системы к приему тепла, то есть "развоздушить" систему отопления.

"Сейчас есть буквально десяток зданий, где не провели развоздушивание отопления. Ситуация контролируется МОЭК и в случае необходимости мы может оказать помощь управляющим компаниям, если они не могут это сделать самостоятельно. Ситуация меняется каждый час", - сказал Филатов.