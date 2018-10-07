Двое молодых людей погибли под колесами поезда в Подмосковье

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Следователи проверяют обстоятельства гибели двух молодых людей под подмосковным Наро-Фоминском, сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

"Установлено, что в 400 м. от установленного наземного перехода на железнодорожной станции "Кокошкино" Наро-Фоминского района Московской области электропоездом смертельно травмированы молодые люди (...), которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте", - говорится в сообщении на сайте управления.

В нем уточняется, что погибшим было 21 и 24 года.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.