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Москва

В Москве задержали напавшего с ножом на полицейского мужчину

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, напавшего с ножом на стража правопорядка в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Для проверки документов был остановлен неизвестный гражданин, который на законные требования сотрудников полиции предъявить документы, достал из кармана нож и нанес им удар в область груди находившемуся на службе в бронежилете полицейскому (. . .) и попытался скрыться", - говорится в сообщении пресс-службы.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в отношении задержанного мужчины следователями возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Отмечается также, что благодаря бронежилету полицейский не пострадал.

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