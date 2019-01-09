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Москва

В дом арестованного экс-главы Серпуховского района Шестуна пришли с обыском

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Адвокат бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна сообщил, что в течении всего дня в доме его подзащитного проводится обыск.

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"Следователи пришли утром, обыск до сих пор продолжается. Что ищут - неизвестно", - сказал адвокат Андрей Гривцов "Интерфаксу" в среду.

По его словам, это очередной обыск, который проводится у Шестуна в рамках его уголовного дела.

Официальным комментарием СК в настоящее время "Интерфакс" не располагает.

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня. Позднее следствие уточнило квалификацию действий экс-чиновника. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу признана администрация Серпуховского района.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным.

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Теги: Александр Шестун

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