Под недостроенным зданием в Москве найдены останки человека

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Останки человека, умершего четверть века назад, обнаружены под недостроенным зданием на юге Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Вчера в шахте лифта находящегося на реконструкции здания на юге Москвы, под слоем земли обнаружены фрагменты скелета человека в виде черепа и отдельных костей. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

По ее словам, смерть человека наступила более 25 лет назад.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказала представитель следствия.