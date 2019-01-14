Главные новости
В РоссииОпрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительстваВ России"Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в КалининградеВ миреТрамп заявил о начале вывода войск из Сирии
Москва

Аналоговое телевизионное вещание в Москве отключат 15 апреля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Абонентам крупнейших московских операторов кабельного телевидения с января 2019 года стало доступно более 50 цифровых каналов, сообщает сайт столичной мэрии.

Соответствующая договоренность достигнута между департаментом информационных технологий Москвы и кабельными операторами, говорится в сообщении.

В столице аналоговое вещание отключат 15 апреля 2019 года. До этого телевизионный сигнал не пропадет с экранов москвичей, получающих его с помощью коллективных и индивидуальных антенн, уточнили в мэрии.

"Мы постарались сделать все возможное, чтобы москвичи не испытали дискомфорта при переходе к современным стандартам вещания", - заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его информации, кроме доступа к дополнительным телеканалам в цифровом качестве, власти договорились с операторами о сохранении аналогового вещания в кабеле.

"Это позволит абонентам, которые по каким-либо причинам не хотят переходить на цифру или их телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, продолжить смотреть любимые передачи привычным образом. В первую очередь речь идет о старшем поколении", - пояснил министр городского правительства.

По оценке мэрии, сегодня к кабельному телевидению подключено около 99% домов и квартир Москвы. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают примерно 0,4% населения - как правило, это жители новой Москвы и единичные домохозяйства в других округах.

Сайт напоминает, что нововведение не коснется пользователей эфирного телевещания. С помощью коллективных и индивидуальных антенн москвичи сохранят доступ к 20 цифровым телеканалам, большинство из которых стали доступны в 2013 году.

В департаменте информационных технологий пояснили: когда трансляция аналоговых телепрограмм прекратится, на экранах телевизоров появится сообщение о необходимости перехода на прием цифрового сигнала. Для этого владельцам телевизоров, выпущенных после 2012 года, нужно будет перенастроить их с помощью пульта.

Тем москвичам, у кого стоят более старые телевизоры, необходимо будет купить цифровую приставку.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"
В ведомстве не исключают ошибки пилотирования или некачественной уборки ВПП, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыПодробнее
 Почти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнеромПочти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнером
Ранее самолет Smartwings выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге, никто не пострадалПодробнее
 Тушинский тоннель в Москве открыли после затопленияТушинский тоннель в Москве открыли после затопления
Тоннель начало затапливать утром, когда дала протечку стенка канала имени МосквыПодробнее
 Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыДвижение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницы
Выброс воды из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля мог произойти из-за того, что вода промыла дамбуПодробнее
В Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеляВ Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля
К ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени МосквыПодробнее
 Синоптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый годСиноптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый год
Температура может подняться до плюсовых значенийПодробнее
 В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая дракаВ одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка
Как рассказал источник "Интерфакса", между собой подрались иностранные студенты, серьезно пострадавших нетПодробнее
 Синоптики предупредили москвичей о похолодании с субботыСиноптики предупредили москвичей о похолодании с субботы
Пик морозов придется на РождествоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Редкости и диковины BRAFA10 фото
11 января
Редкости и диковины BRAFA
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОпрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительстваВ России"Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в КалининградеВ миреТрамп заявил о начале вывода войск из СирииВ миреАмериканский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКССпортШарапова вышла во второй круг Australian Open, обыграв британку Харриет ДартВ РоссииВ МИД РФ удивились нежеланию японского министра проводить пресс-конференцию

Погибшим при обрушении здания в Шахтах оказался ребенок

К западу от Тегерана разбился грузовой самолет

На борту было 10 человек Подробнее

Жительница Омска, сломавшая бедро при падении на крыльце, отсудила 340 тыс. рублей

В Шахты доставят комплекс "Стрела- П" для обследования пострадавшего от взрыва дома

Глава СКР распорядился возбудить уголовное дело по факту взрыва в доме в Шахтах

В аэропорту Тюмени задымился двигатель у пассажирского самолета

Спасатели обнаружили двух человек под завалами после взрыва газа в ростовском доме

Сейчас их извлекают Подробнее

Обслуживание газового оборудования в поврежденном доме в Шахтах проводилось в мае

Нефть Brent подешевела до $59,8 за баррель после роста на прошлой неделе

Учительница в Сызрани получила сотрясение мозга, разнимая дерущихся школьников

Аналоговое телевизионное вещание в Москве отключат 15 апреля

Объем внешней торговли Китая в 2018 году вырос до рекордного уровня $4,6 трлн

Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

В Алматы задержана группа иностранцев, готовивших по заданию ИГ теракты

Обнаружен речевой самописец с потерпевшего крушение в Индонезии самолета Lion Air

Один человек погиб при взрыве газа в Шахтах

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 января

Взрыв в Ростовской области, главные претензии россиян к нынешнему правительству, дата старта последнего сезона "Игры престолов" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');