Аналоговое телевизионное вещание в Москве отключат 15 апреля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Абонентам крупнейших московских операторов кабельного телевидения с января 2019 года стало доступно более 50 цифровых каналов, сообщает сайт столичной мэрии.

Соответствующая договоренность достигнута между департаментом информационных технологий Москвы и кабельными операторами, говорится в сообщении.

В столице аналоговое вещание отключат 15 апреля 2019 года. До этого телевизионный сигнал не пропадет с экранов москвичей, получающих его с помощью коллективных и индивидуальных антенн, уточнили в мэрии.

"Мы постарались сделать все возможное, чтобы москвичи не испытали дискомфорта при переходе к современным стандартам вещания", - заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его информации, кроме доступа к дополнительным телеканалам в цифровом качестве, власти договорились с операторами о сохранении аналогового вещания в кабеле.

"Это позволит абонентам, которые по каким-либо причинам не хотят переходить на цифру или их телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, продолжить смотреть любимые передачи привычным образом. В первую очередь речь идет о старшем поколении", - пояснил министр городского правительства.

По оценке мэрии, сегодня к кабельному телевидению подключено около 99% домов и квартир Москвы. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают примерно 0,4% населения - как правило, это жители новой Москвы и единичные домохозяйства в других округах.

Сайт напоминает, что нововведение не коснется пользователей эфирного телевещания. С помощью коллективных и индивидуальных антенн москвичи сохранят доступ к 20 цифровым телеканалам, большинство из которых стали доступны в 2013 году.

В департаменте информационных технологий пояснили: когда трансляция аналоговых телепрограмм прекратится, на экранах телевизоров появится сообщение о необходимости перехода на прием цифрового сигнала. Для этого владельцам телевизоров, выпущенных после 2012 года, нужно будет перенастроить их с помощью пульта.

Тем москвичам, у кого стоят более старые телевизоры, необходимо будет купить цифровую приставку.