Минкомсвязи оценило в 5% долю россиян, не смотрящих телевизор

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В среднем около пяти человек из ста в России вообще не смотрят телевизор, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"На сегодняшний день около 5% жителей Российской Федерации уже приняли такое решение (отказаться от просмотра телевизора - ИФ). Наши исследования показали, что среднее количество как раз, средняя доля людей, которые вообще не смотрят телевизор, она составляет около 5%",- сказал Волин во вторник в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.

"У нас есть два субъекта, в которых около 10% (жителей не смотрят телевизор - ИФ), но это не связано с тем, что там плохо работает телевизор. Это связано с определенными, я бы сказал, культурными и религиозными традициями в этих двух субъектах Российской Федерации",- добавил он.

Замминистра, отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса", не стал называть эти регионы.

Вопрос о возможном отказе от телевизора при переходе на цифровой формат вещания возник в ходе заседания комитета, когда один из сенаторов предположил, что около 5% россиян могут предпочесть получать информацию из интернета.

На это Волин ответил, что пример Тверской области, где отказ от аналогового вещания прошел еще в 2018 году, показывает, что никто от просмотра ТВ не отказывается. "Они (жители регионов - ИФ) не переходят на интернет, у них медиапотребление другое, они как были в телевизоре, так и остаются", -отметил он.

Как сообщалось, окончательный переход к цифровому формату трансляции обязательных общедоступных и федеральных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов в РФ, начнется с февраля 2019 года и продлится полгода.

В состав первого мультиплекса входят Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", в состав второго: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ".

Аналоговые передатчики будут отключены в регионах поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.