Главные новости
В миреВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУЭкономикаСилуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"В РоссииБольшая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтирована
Москва

Московских водителей призвали отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе

Есть обновление от 08:36

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Центре организации дорожного движения Москвы призывают автомобилистов отказаться во вторник утром от поездок по Дмитровскому шоссе в районе закрытых станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" "салатовой" ветки метрополитена.

"На Дмитровском шоссе работают бесплатные компенсационные автобусные маршруты, следующие до станции метро "Петровско-Разумовская", из-за чего просим отказаться от поездок на личном транспорте по магистрали", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, пока серьезных заторов в районе закрытых станций "Селигерская" и "Верхние Лихоборы" не наблюдается. Затруднения есть у станции "Петровско-Разумовская".

При этом Гостиничный проезд возле другой закрытой станции "Окружная" закрыли для движения.

Сообщалось, что закрытие северного участка Люблинско-Дмитровской линии связано с подтоплением тоннелей.

"Сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошел из-за скопления воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". По предварительной причине, причиной подтопления стало повреждение инженерных коммуникаций", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только от "Петровско-Разумовской" до "Зябликово".

"К 7:00 поступление воды прекратилось, проводятся работы по ее откачке", - добавил источник "Интерфакса".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦОДД
Москва
В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"
В ведомстве не исключают ошибки пилотирования или некачественной уборки ВПП, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыПодробнее
 Почти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнеромПочти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнером
Ранее самолет Smartwings выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге, никто не пострадалПодробнее
 Тушинский тоннель в Москве открыли после затопленияТушинский тоннель в Москве открыли после затопления
Тоннель начало затапливать утром, когда дала протечку стенка канала имени МосквыПодробнее
 Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыДвижение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницы
Выброс воды из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля мог произойти из-за того, что вода промыла дамбуПодробнее
В Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеляВ Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля
К ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени МосквыПодробнее
 Синоптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый годСиноптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый год
Температура может подняться до плюсовых значенийПодробнее
 В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая дракаВ одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка
Как рассказал источник "Интерфакса", между собой подрались иностранные студенты, серьезно пострадавших нетПодробнее
 Синоптики предупредили москвичей о похолодании с субботыСиноптики предупредили москвичей о похолодании с субботы
Пик морозов придется на РождествоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото
14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУЭкономикаСилуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"В РоссииБольшая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтированаВ РоссииФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777В миреГлава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитомЭкономикаСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке

Нефть Brent подорожала до $59,66 за баррель после резкого падения накануне

Демократы призвали проголосовать в Сенате США по санкциям против "РусАла" во вторник

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Московских водителей призвали отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе

Китай успешно провел первый в истории биологический эксперимент на Луне

Что случилось этой ночью: вторник, 15 января

Запрет платежей в адрес нелегального онлайн-казино, вторая жертва взрыва газа в Шахтах, предложение уравнять комиссии за внутрибанковские переводы Подробнее

Движение поездов приостановлено на участке Люблинско-Дмитровский линии

Роспотребнадзор предупредил о растущей активности гриппа в Европе

Жидкий шоколад заблокировал движение на дороге в штате Аризона

ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777

ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777Налоговики прибегли к запрету платежей по причине невозможности полной блокировки востребованного ресурса Подробнее

Спасатели обнаружили тело второго погибшего в Шахтах

Предположительно, это женщина, проживавшая в квартире на девятом этаже, где произошел взрыв Подробнее

Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"

Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни""Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил он Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');