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Москва

Столичный кинотеатр "Форум" отреставрируют под выставочный центр

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Согласован проект реставрации кинотеатра "Форум" на Садово-Сухаревской улице в Москве, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Проект предусматривает масштабный комплекс работ по фасаду и интерьерам памятника. Кинотеатр является объектом культурного наследия регионального значения. После реализации проекта здание планируется использовать в качестве общественного центра для проведения выставок.

Согласованный проект реставрации предполагает разборку поздних перегородок и завалов строительного мусора в подвале и вдоль фасадов, укрепление кирпичной кладки сохранившихся стен, закладку поздних проемов, расчистку вентиляционных каналов, усиление пилонов, поддерживающих перекрытие первого этажа.

Планируется восстановить историческую конфигурацию кровли и воссоздать на историческом месте слуховое окно.

Отдельное внимание будет уделено реставрации декора и барельефов, а также исторических фонарей, обрамляющих входы.

Объект культурного наследия

Кинотеатр "Форум" на ул. Садовая-Сухаревская, д. 14, стр. 1 был построен в 1914 году архитектором Федором Кольбе и является одним из трех первых московских электротеатров (кинотеатров) наряду с "Колизеем" и "Художественным". Для кинопоказов здание не используется с 1994 года.

В 2002 году в здании произошел пожар и оно начало разрушаться. В марте 2013 года выявленный объект культурного наследия "Здание электротеатра "Форум"" был включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Предметом охраны признан северный торцевой фасад здания - часть с колоннадой, выходящая на Садовую-Сухаревскую.

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