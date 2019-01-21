Москва

В Москве задержали коллектора, угрожавшего по телефону школе и ее директору

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве задержала коллектора, который по телефону угрожал школе, где якобы учится ребенок должника, рассказали "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичной полиции.

"В полицию поступили сообщения о том, что на телефон учебного заведения и личный номер директора осуществлялись звонки с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту. А также звучали угрозы жизни и здоровью в адрес ее родственников", - сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали на Большой Набережной улице, им оказался 28-летний житель столицы.

"По данному факту следствием ОМВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ "Самоуправство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметили в пресс-службе.

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