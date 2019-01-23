На павильон "Центросоюз" на ВДНХ вернутся барельефы и кокошники

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Павильон "Центросоюз" 1950-х годов постройки на ВДНХ вернет исторический облик в ходе реставрации, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Там отметили, что реставраторы восстановят утраченный лепной декор - картуш, цветочные гирлянды и розетки, а также барельефы с изображением рабочих и крестьянок.

"В 1950-х годах декор фасадов павильона был значительно богаче. В 1960-х годах, когда на смену сталинскому ампиру пришел модернизм, началась так называемая борьба с излишествами в архитектуре. С фасадов павильона № 61 исчезли гирлянды, картуш и барельефы, стены выкрасили в светлые тона. А в 1970-х годах к дворовому фасаду пристроили арку из темного стекла. Теперь реставраторам предстоит вернуть былое великолепие павильону", - уточнил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Здание, расположенное на Липовой аллее справа от фонтана "Каменный цветок", было построено в 1954 году по проекту архитекторов Рудольфа Кликса и Бориса Виленского. С 1959 по 1963 год павильон носил имя "Атомная энергия в мирных целях", затем сменил его на "Механизацию сельского хозяйства СССР". С 1964 по 1992 год он назывался "Легкая промышленность". Сейчас в здании располагаются административные помещения ВДНХ.