На павильон "Центросоюз" на ВДНХ вернутся барельефы и кокошники

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Павильон "Центросоюз" 1950-х годов постройки на ВДНХ вернет исторический облик в ходе реставрации, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
Там отметили, что реставраторы восстановят утраченный лепной декор - картуш, цветочные гирлянды и розетки, а также барельефы с изображением рабочих и крестьянок.
"В 1950-х годах декор фасадов павильона был значительно богаче. В 1960-х годах, когда на смену сталинскому ампиру пришел модернизм, началась так называемая борьба с излишествами в архитектуре. С фасадов павильона № 61 исчезли гирлянды, картуш и барельефы, стены выкрасили в светлые тона. А в 1970-х годах к дворовому фасаду пристроили арку из темного стекла. Теперь реставраторам предстоит вернуть былое великолепие павильону", - уточнил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Здание, расположенное на Липовой аллее справа от фонтана "Каменный цветок", было построено в 1954 году по проекту архитекторов Рудольфа Кликса и Бориса Виленского. С 1959 по 1963 год павильон носил имя "Атомная энергия в мирных целях", затем сменил его на "Механизацию сельского хозяйства СССР". С 1964 по 1992 год он назывался "Легкая промышленность". Сейчас в здании располагаются административные помещения ВДНХ.
Сегодня в совместном проекте с Департаментом культурного наследия города Москвы рассказываем о возвращении первоначального облика павильону N61 "Центрсоюз" (в 1959‒1963 годах "Атомная энергия в мирных целях", в 1964‒1992 — "Легкая промышленность") и реставрации его фасадов, кровли и фонтанов.⠀ ⠀ Павильон "Центрсоюз" был построен в 1954 году по проекту архитектора Р.Р. Кликса и демонстрировал значение потребительской кооперации. Объем сооружения завершался в центральной части шатром с множеством кокошников, а скульптурный ансамбль символизировал неразрывную связь рабочего класса и крестьянства.⠀ ⠀ По словам специалистов-реставраторов, павильон хорошо сохранился, и на данный момент наибольшие опасения вызывает архитектурный декор фасадов. Он частично находится в предаварийном состоянии и имеет многочисленные утраты.⠀ ⠀ Сейчас реставраторы активно занимаются научно-исследовательскими работами, исследуют архивные чертежи и проводят исследования конструкций и инженерных систем. Далее будет разработан проект реставрации павильона.⠀ ⠀ Предварительные исследования выявили, что по первоначальной задумке авторов павильона весь декор был выполнен в терракотовом цвете. При этом была применена интересная технология: детали не окрашивались, а покрывались при изготовлении штукатурным слоем, окрашенным в цвет терракоты. Главный фасад украшали два ныне утраченных симметричных скульптурных барельефа, а над главным входом размещался эффектный керамический барельеф с названием павильона, который был богато декорирован.⠀ ⠀ О процессе реставрации будем рассказывать в постоянной рубрике #возрождениеВДНХ. История павильона N61 "Центрсоюз" есть на сайте: http://vdnh.ru/map/4195/.⠀ ⠀ #ВДНХ #Мосгорнаследие #историяВДНХ #реставрация