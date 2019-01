На павильон "Центросоюз" на ВДНХ вернутся барельефы и кокошники

Сегодня в совместном проекте с Департаментом культурного наследия города Москвы​ рассказываем о возвращении первоначального облика павильону N61 "Центрсоюз" (в 1959‒1963 годах "Атомная энергия в мирных целях", в 1964‒1992 — "Легкая промышленность") и реставрации его фасадов, кровли и фонтанов.⠀ ⠀ Павильон "Центрсоюз" был построен в 1954 году по проекту архитектора Р.Р. Кликса и демонстрировал значение потребительской кооперации. Объем сооружения завершался в центральной части шатром с множеством кокошников, а скульптурный ансамбль символизировал неразрывную связь рабочего класса и крестьянства.⠀ ⠀ По словам специалистов-реставраторов, павильон хорошо сохранился, и на данный момент наибольшие опасения вызывает архитектурный декор фасадов. Он частично находится в предаварийном состоянии и имеет многочисленные утраты.⠀ ⠀ Сейчас реставраторы активно занимаются научно-исследовательскими работами, исследуют архивные чертежи и проводят исследования конструкций и инженерных систем. Далее будет разработан проект реставрации павильона.⠀ ⠀ Предварительные исследования выявили, что по первоначальной задумке авторов павильона весь декор был выполнен в терракотовом цвете. При этом была применена интересная технология: детали не окрашивались, а покрывались при изготовлении штукатурным слоем, окрашенным в цвет терракоты. Главный фасад украшали два ныне утраченных симметричных скульптурных барельефа, а над главным входом размещался эффектный керамический барельеф с названием павильона, который был богато декорирован.⠀ ⠀ О процессе реставрации будем рассказывать в постоянной рубрике #возрождениеВДНХ. История павильона N61 "Центрсоюз" есть на сайте: http://vdnh.ru/map/4195/.⠀ ⠀ #ВДНХ #Мосгорнаследие #историяВДНХ #реставрация

A post shared by ВДНХ (@vdnh_russia) on Aug 19, 2018 at 10:02pm PDT