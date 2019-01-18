Главные новости
В РоссииДва Су-34 пропали с радаров на Дальнем ВостокеВ РоссииСКР призвал не верить заявлениям террористов по поводу взрыва в МагнитогорскеВ России"Газпром-Межрегионгаз" обжалует решение о списании 9 млрд рублей долга в Чечне
Москва

На ВДНХ появилась карта с кормушками для белок

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На ВДНХ в Москве составили специальную карту мест кормления белок, на карте обозначены 18 точек, где находятся кормушки, сообщается на сайте выставочного комплекса.

"Главная выставка страны приглашает покормить очаровательных жителей ВДНХ - белок. В зимний период им, как и другим обитателям лесопарковых зон города, сложнее найти себе корм. Чтобы пушистым зверькам было легче пережить холодный сезон, посетители могут оставить для них угощения в специальных кормушках, расположенных на территории ВДНХ и парка "Останкино", которые можно найти по интерактивной карте", - сообщает портал.

В РоссииНерпу, потерявшую лунку на льду Байкала, спасли сотрудники МЧСЧитать подробнее

Как отмечают в пресс-службе выставочного комплекса, в лесопарковых зонах ВДНХ и парке "Останкино" обитают сотни белок обыкновенных. Они отлично ладят с людьми, а в зимний период, когда запасы заканчиваются, становятся более дружелюбными и принимают угощения от них. Самыми любимыми их лакомствами являются кедровые орехи, фундук, сухофрукты, семечки подсолнуха и пшеничные сухари.

"Посетителям не рекомендуют кормить белок жареными орехами, особенно миндалем, и экзотическими фруктами. Кроме того, не стоит забывать, что это дикие животные и у них острые зубы, поэтому с рук их кормить не следует", - добавили представители ВДНХ.

Согласно карте, наибольшая часть кормушек расположена у Садового пруда неподалеку от музея-усадьбы "Останкино". Одна кормушка находится слева от фонтана "Дружба народов", еще две - возле Дома культуры (павильон № 84) и Шахматного клуба по правую сторону от центрального павильона. Также покормить белок можно у 3-го Каменского пруда рядом с фонтаном "Золотой колос".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, ВДНХ

Новости по теме

Москва
Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссеНовая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссе
Водителям, которые едут в Щукино, больше не придется разворачиваться у канала им. Москвы - теперь можно по эстакаде повернуть на улицу Академика КурчатоваПодробнее
 Гидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метро
Авария случилась во время строительства второго вестибюля станции "Окружная"Подробнее
 Три станции московского метро возобновили работу после подтопленияТри станции московского метро возобновили работу после подтопления
Затопление на салатовой ветке не привело к повреждению инженерных коммуникацийПодробнее
 Движение на участке салатовой ветки метро приостановлено из-за подтопленияДвижение на участке салатовой ветки метро приостановлено из-за подтопления
Закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская"Подробнее
В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"
В ведомстве не исключают ошибки пилотирования или некачественной уборки ВПП, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыПодробнее
 Почти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнеромПочти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнером
Ранее самолет Smartwings выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге, никто не пострадалПодробнее
 Тушинский тоннель в Москве открыли после затопленияТушинский тоннель в Москве открыли после затопления
Тоннель начало затапливать утром, когда дала протечку стенка канала имени МосквыПодробнее
 Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыДвижение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницы
Выброс воды из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля мог произойти из-за того, что вода промыла дамбуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДва Су-34 пропали с радаров на Дальнем ВостокеВ РоссииСКР призвал не верить заявлениям террористов по поводу взрыва в МагнитогорскеВ России"Газпром-Межрегионгаз" обжалует решение о списании 9 млрд рублей долга в ЧечнеВ миреПосол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования HuaweiВ миреТрамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"В РоссииМуж задержанной Насти Рыбки сообщил, что ее увезли из "Шереметьево"

Украина собралась пересмотреть около полусотни соглашений с РФ

Прокурор потребовал для участников "Артподготовки" по девять лет колонии

Власти опровергли сообщения об угрозе обрушения фасадной плитки с дома на севере Москвы

Tesla сократит 7% штата по всему миру

Японские истребители поднялись для сопровождения российского Ил-38

Госдума, ФАС и ЦБ изучат размер комиссии за обслуживание электронных кошельков

В крещенскую ночь духовенство РПЦ освятит все океаны

В Крыму проложен тоннель для железной дороги к мосту через Керченский пролив

Медицинский отряд спецназначения направлен для помощи двум спасенным летчикам Су-34

Росгвардия не будет отказываться от использования собак при саперных работах

В отделениях "Почты России" в Мурманске приостановили продажу пива из-за реакции населения

Подрыв затора на реке Бурея в Хабаровском крае проведут 22 января

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных россиян

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных россиянК понедельнику ведомство изучит полученную информацию и сообщит о своих дальнейших действиях Подробнее

С участников "Артподготовки" сняли обвинение в участии в террористической организации

Претендующий на пост президента Украины шоумен Зеленский опроверг сообщения о бизнесе в России

Две девочки самостоятельно ушли из детсада в Якутии в 40-градусный мороз

"АвтоВАЗ" заключил СПИК по производству автомобилей

На ВДНХ появилась карта с кормушками для белок

В Центре им. Хруничева опровергли слухи о критическом состоянии блока "Заря" на МКС

Второй летчик с Су-34 поднят на борт вертолета

Интронизация Епифания состоится 3 февраля в день его рождения

В Росгвардии удивились жалобам нефтяных компаний на требования к охране предприятий

ВТБ провел в СД "Трансконтейнера" новых представителей структур Абрамова и Абрамовича

Костюмы пилотов столкнувшихся Су-34 позволят им находиться в море до 12 часов

Рынок акций РФ обновил максимумы индексов с начала октября на внешнем оптимизме

Глава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 году

Глава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 годуВладимир Путин ранее заявлял, что Россия готова полностью загрузить оба "Северных потока", "Турецкий поток", но даже при таком объеме сохраняются возможности транзита через Украину Подробнее

Число жертв "свиного гриппа" в Грузии увеличилось до 18 человек

Один из летчиков потерпевших крушение Су-34 поднят на борт вертолета

Двое охранников задержаны за кражу игрушек для детей из хосписа в Москве

Источник объяснил столкновение двух Су-34 сложными метеоусловиями

В Пентагоне назвали ориентировочные сроки запуска первых орбитальных элементов ПРО

Министерство по развитию Дальнего Востока также будет курировать Арктику

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');