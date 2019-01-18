На ВДНХ появилась карта с кормушками для белок

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На ВДНХ в Москве составили специальную карту мест кормления белок, на карте обозначены 18 точек, где находятся кормушки, сообщается на сайте выставочного комплекса.

"Главная выставка страны приглашает покормить очаровательных жителей ВДНХ - белок. В зимний период им, как и другим обитателям лесопарковых зон города, сложнее найти себе корм. Чтобы пушистым зверькам было легче пережить холодный сезон, посетители могут оставить для них угощения в специальных кормушках, расположенных на территории ВДНХ и парка "Останкино", которые можно найти по интерактивной карте", - сообщает портал.

Как отмечают в пресс-службе выставочного комплекса, в лесопарковых зонах ВДНХ и парке "Останкино" обитают сотни белок обыкновенных. Они отлично ладят с людьми, а в зимний период, когда запасы заканчиваются, становятся более дружелюбными и принимают угощения от них. Самыми любимыми их лакомствами являются кедровые орехи, фундук, сухофрукты, семечки подсолнуха и пшеничные сухари.

"Посетителям не рекомендуют кормить белок жареными орехами, особенно миндалем, и экзотическими фруктами. Кроме того, не стоит забывать, что это дикие животные и у них острые зубы, поэтому с рук их кормить не следует", - добавили представители ВДНХ.

Согласно карте, наибольшая часть кормушек расположена у Садового пруда неподалеку от музея-усадьбы "Останкино". Одна кормушка находится слева от фонтана "Дружба народов", еще две - возле Дома культуры (павильон № 84) и Шахматного клуба по правую сторону от центрального павильона. Также покормить белок можно у 3-го Каменского пруда рядом с фонтаном "Золотой колос".