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Москва

В Московском регионе при ликвидации нарколаборатории изъяли 40 кг наркотиков

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) ликвидировали в Московском регионе нарколабораторию, задержано двое подозреваемых, изъято около 40 кг наркотических веществ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"ФСБ в ходе операции ликвидирована нарколаборатория по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств и изготовлению наркотиков растительного происхождения, организованная двумя жителями Москвы с целью незаконного сбыта запрещенных веществ через администрируемый ими нелегальный интернет-магазин", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что после формирования необходимой доказательной базы "наркоторговцы задержаны с поличным".

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Теги: Москва, ФСБ
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