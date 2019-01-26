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Москва

В субботу на Симферопольском шоссе произошло 35 ДТП с участием 70 машин

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сложные погодные условия привели к 35 автоавариям с участием почти 70 автомобилей на Симферопольском шоссе в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в областном главке полиции.

"С 11 до 12:15 субботы на Симферопольском шоссе произошло 35 ДТП, с участием около 70 автомобилей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в них пострадали пять человек, в том числе одиннадцатилетняя девочка.

В полиции сообщили, что ДТП происходили на отрезке с 24 по 59 километры шоссе.

Все автоаварии оформлялись сотрудниками ДПС, отметили в ведомстве.

"Предварительной причиной аварий являются сложные погодные условия. В настоящее время движение по шоссе полностью восстановлено",- сообщили в пресс-службе.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал столичных водителей быть внимательными на дорогах и посоветовал пользоваться подземкой.

Синоптики спрогнозировали рекордный за последние 70 лет снегопад в Москве. По данным ведомства, рекорд осадков для 26 января был установлен в 1999 году и составляет 9,1 мм.

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Теги: Симферопольское шоссе

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