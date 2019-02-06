Панихида пройдет на месте крушения самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Панихида в память о жертвах крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" пройдет в Раменском районе Подмосковья в годовщину трагедии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Панихида пройдет на месте трагедии 11 февраля", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс "Москва-Орск", потерпел крушение 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Борт упал в поле возле села Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли.

По официальной версии, катастрофа произошла из-за обледенения датчиков скорости - пилоты забыли включить обогрев приборов.