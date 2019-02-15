В подмосковных аэропортах снова разрешили лежать на полу

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковные власти отменили введенные в прошлом году правила, которые запретили лежать на полу в аэропортах; они признаны противоречащими федеральным законам, сообщает в пятницу Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

Ведомство пояснило, что региональное правительство не имело права принимать этот нормативный акт. Прокуратура вынесла протест, и он был отменен.

В апреле 2018 года Мособлдума внесла в кодекс Московской области об административных правонарушениях поправки, которые ввели штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах, расположенных на территории Подмосковья: "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковском" ("Внуково" находится на территории одноименного района столицы).

Запрещалось, в частности, сидеть на полу, лежать на сиденьях в зале ожидания и ставить на них багаж, мыться и переодеваться в туалетах и находится на территории аэропорта более 24 часов без брони на рейс.

Кроме того, предусматривались штрафы за предпринимательскую деятельность без разрешения администрации аэропорта; приставание к гражданам с предложением услуг; нарушение правил пользования эскалатором; передвижение на роликах и самокатах: пачкающую и дурно пахнущую одежду и музыку без наушников.

Штрафы для физических лиц составляли от 100 до 500 рублей, для юридических лиц - от 2 до 4 тыс. рублей.