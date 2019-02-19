Россиянам разрешили использовать электронные талоны при посадке на самолет

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Приказ, позволяющий при посадке на самолет использовать электронные талоны вместо бумажных, зарегистрирован Минюстом, сообщил во вторник Минтранс.

"Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. Такой талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код", - говорится в сообщении Минтранса.

Как отмечается, перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования электронного талона. Опция самостоятельной печати или получения бумажного талона в аэропорту сохранится.

Подготовка приказа шла несколько лет, об отправке документа на госрегистрацию Минтранс сообщал в сентябре 2017 года. Как указывалось ранее, по новым правилам посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на любой электронный носитель (смартфон, планшет), указываемый пассажиром при бронировании билета. При прохождении досмотра службой авиационной безопасности проверка посадочных талонов "может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром". Пассажир также может распечатать посадочный талон в виде штрих-кода.