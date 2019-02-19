Сообщение о пожаре в московском храме не подтвердилось

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В столичном главке МЧС не подтвердили информацию о возгорании в церкви в центре Москвы.

"19 февраля в оперативную службу МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу 2-ая Тверская-Ямская д. 52, в церкви. Пожарные провели проверку здания, возгорание не обнаружено", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

По указанному адресу расположен храм Преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы города проверяют информацию о возгорании в церкви в центре Москвы.