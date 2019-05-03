"Реконструктор" погиб в Подмосковье от случайного выстрела

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье участник исторической реконструкции сражения Великой Отечественной войны случайно выстрелил в себя из охолощенного оружия, из-за чего погиб, сообщил в пятницу "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Накануне в районе Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря в городском округе Ступино участник патриотического сообщества 1989 года рождения во время подготовки к реконструкции сражения Великой Отечественной войны случайно выстрелил в себя из пистолета ТТ, принадлежащего его знакомому", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, владелец оружия заявил экспертам, что пистолет был охолощен. Проверка подтвердила это.

В подмосковной полиции "Интерфаксу" подтвердили информацию об одном погибшем в Ступино, не уточнив других подробностей.