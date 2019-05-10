В Москву 10 мая придут сильный ветер и дождь с грозой

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - МЧС предупреждает москвичей о дожде с грозой и усилением ветра в пятницу.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве, по прогнозам синоптиков Росгидромет, с 16:00 в столице, начиная с Троицкого и Новомосковского административных округов, с сохранением до 11:00 часов 11 мая ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13-18 м/с.

В связи с ухудшением погоды автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не пытаться укрыться под деревьями, напомнили в МЧС.