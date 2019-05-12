В Москве простятся с Сергеем Доренко

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Прощание с журналистом, известным теле- и радиоведущим Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, церемония прощания начнётся в 11:00.

Позже редакция "Говорит Москва" сообщила, что Доренко в воскресенье будет кремирован, и его прах захоронят через несколько дней на Троекуровском кладбище.

Журналист умер 9 мая от разрыва аорты, случившегося, когда Доренко ехал за рулём мотоцикла по центру Москвы. Ему было 59 лет.

Соболезнования родным и близким умершего выразили коллеги по цеху, общественные и политические деятели, в том числе президент России Владимир Путин.