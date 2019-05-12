В Москве простятся с Сергеем Доренко
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Прощание с журналистом, известным теле- и радиоведущим Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище.
Как сообщил ранее "Интерфаксу" гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, церемония прощания начнётся в 11:00.
Позже редакция "Говорит Москва" сообщила, что Доренко в воскресенье будет кремирован, и его прах захоронят через несколько дней на Троекуровском кладбище.
Журналист умер 9 мая от разрыва аорты, случившегося, когда Доренко ехал за рулём мотоцикла по центру Москвы. Ему было 59 лет.
Соболезнования родным и близким умершего выразили коллеги по цеху, общественные и политические деятели, в том числе президент России Владимир Путин.
Сергей Доренко родился в семье военного летчика в Керчи.
После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки.
Карьеру на телевидении Доренко начал в 1985 году. Он вел программу "Время" и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ.
В 2000 году после "Авторской программы Сергея Доренко" был отстранен от эфиров на ОРТ. В последнем выпуске его передачи поднималась тема, посвященная ситуации с подводной лодкой "Курск". Тогда же программу закрыли, однако он продолжал числиться замгендиректора ОРТ, пока не был уволен.
В 2005 году он стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы"; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы "Подъём" на "Русской службе новостей".
В 2014-м году создал радиостанцию "Говорит Москва", был ее главным редактором и ведущим программы "Подъём", напоминается на ее сайте.