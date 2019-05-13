Во вторник в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Синоптики предупредили жителей Москвы и области о грозе с сильным ветром во вторник, 14 мая, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник днем в Москве и области будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.