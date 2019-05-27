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В Москве задержали женщину, бросившую сына в игровой комнате ТЦ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве задержали женщину, бросившую своего сына в игровой комнате торгового центра, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном главке полиции.

Там пояснили, что в воскресенье из ТЦ на севере Москвы поступил звонок о том, что в игровой комнате уже семь часов находится ребенок, на вид лет шести. Когда администрация связалась с его матерью, она отказалась забирать мальчика и предложила "оставить его себе".

После этого женщина перестала отвечать на звонки.

Женщину нашли и доставили в полицию, ребенок в настоящий момент передан медикам.

Москва

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