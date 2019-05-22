В московском метро объяснили, почему людей не выводили из застрявших поездов пешком

Автомобиль скорой помощи у вестибюля станции метро "Хорошевская" Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Более тысячи пассажиров трех поездов, застрявших в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена во вторник вечером, выводили максимально безопасным способом.

"В момент обнаружения неисправности в тоннеле находились пять составов. Два из них были отправлены на ближайшие станции. По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро в среду.

Там пояснили, что особенности неисправности и рельефа перегона не позволили вывезти оставшиеся три состава на станцию, поэтому было решено подвести к ним другой поезд, который забирал людей и довозил до станции "Хорошевская". В метрополитене подчеркнули, что иначе людям пришлось бы идти по путям более километра, что опасно без специальной подготовки.

По словам собеседника агентства, в тоннеле на полную мощность была запущена вентиляция.

"Благодаря предпринятым мерам, вывоз пассажиров из тоннеля проходил организованно и спокойно. На станции пассажиров ждали медики, но их помощь не потребовалась. Сотрудники метро предлагали пассажирам, выехавшим из тоннеля, воду. На станции были открыты служебные туалеты, куда пассажиров провожали сотрудники", - добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил журналистам, что всего из трех поездов эвакуировали 1041 пассажира, на что потребовалось до 3 часов 20 минут.

Полностью движение поездов по Солнцевской и Большой кольцевой линиям столичной подземки, нарушенное около 18:45 вторника, было восстановлено после полуночи.