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Девушка бросила двух детей в хостеле в Люберцах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает женщину, оставившую в хостеле в Люберцах двух годовалых детей, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном главке МВД.

Неизвестная с двумя маленькими детьми - мальчиком и девочкой, на вид обоим около года, - обратилась к администратору хостела с просьбой о заселении. Когда ее попросили показать паспорт, девушка ответила, что забыла его в машине, после чего, оставив детей, вышла из здания и больше не возвращалась.

Детей передали в медицинское учреждение, личность женщины устанавливают.

Люберцы

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