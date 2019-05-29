Девушка бросила двух детей в хостеле в Люберцах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает женщину, оставившую в хостеле в Люберцах двух годовалых детей, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном главке МВД.

Неизвестная с двумя маленькими детьми - мальчиком и девочкой, на вид обоим около года, - обратилась к администратору хостела с просьбой о заселении. Когда ее попросили показать паспорт, девушка ответила, что забыла его в машине, после чего, оставив детей, вышла из здания и больше не возвращалась.

Детей передали в медицинское учреждение, личность женщины устанавливают.