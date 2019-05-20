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Жительница омского поселка привязала сына на ночь к столбу за прогул уроков

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы поселка в Омской области, которая оставила сына связанным на ночь в холодном сарае с кляпом во рту за прогул уроков, сообщает в понедельник областное управление МВД.

По данным полиции, десятилетний мальчик признался матери, что 15 мая погулял уроки, в ответ на это женщина ударила его ремнем. Затем она привязала его в сарае к столбу, в рот затолкала носки и завязала марлевой повязкой. Помогала ей 19-летняя дочь. Они оставили мальчика в холодном сарае, выключив свет и закрыв на замок. Ребенок был без обуви и в легкой одежде. Ему удалось освободиться и убежать к другу, родители которого обратились в полицию.

В настоящее время мальчик помещен в социально-реабилитационный центр.

На его мать завели уголовное дело о неисполнение родительских обязанностей, также ведется проверка по статьям об истязании и незаконном лишении свободы.

Омская область

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