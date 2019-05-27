Кандидатура прокурора Москвы внесена на согласование в столичный парламент

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России внес кандидатуру прокурора Москвы на согласование в Мосгордуму. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура Попова Дениса Геннадиевича на должность прокурора города Москвы на согласование",- сообщил Шапошников в понедельник журналистам.

По его словам, кандидатура будет рассмотрена на ближайшем заседании столичного парламента.

В настоящее время исполняющий обязанности прокурора Москвы - Олег Манаков.

Денис Попов в 2005 году был назначен заместителем Кузьминского межрайонного прокурора Москвы, в 2006 году - заместителем прокурора Юго-Восточного административного округа. В 2007-2009 годах - заместитель прокурора Центрального административного округа города Москвы. В 2009 году - Измайловский межрайонный прокурор города Москвы. В 2010 году - прокурор Центрального административного округа города Москвы.

С августа 2012 года - первый заместитель прокурора Тульской области. С 14 ноября 2015 по 9 февраля 2018 года - прокурор Республики Хакасии. С 10 февраля 2018 года назначен прокурором Республики Дагестан на пятилетний срок.

Прокурор субъекта РФ назначается на должность президентом по представлению генерального прокурора, согласованному с субъектом РФ в порядке, установленном субъектом Российской Федерации.