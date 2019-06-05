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Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора столицы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы согласовали кандидатуру прокурора республики Дагестан Дениса Попова на пост прокурора Москвы.

Соответствующее постановление принято на последнем перед выборами пленарном заседании Мосгордумы в среду. Кандидатуру Попова внес на согласование генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Прокурор Москвы назначается на должность президентом РФ по представлению Генеральной прокуратуры.

"Новый прокурор имеет большой опыт работы и в Москве, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой, зарекомендовал себя на федеральном уровне", - сказал на заседании спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

По его словам, одной из основных задач взаимодействия городской думы с прокуратурой Москвы остается совершенствование столичного законодательства.

"Вместе мы проводим комплексную работу по мониторингу городского законодательства и стараемся своевременно корректировать правовую базу столицы, чтобы она соответствовала тем изменениям, которые вносятся в федеральные законы. Уверен, что в лице Дениса Геннадьевича столичная прокуратура продолжит эффективное взаимодействие с Мосгордумой", - заверил Шапошников.

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С того времени обязанности столичного прокурора исполняет Олег Манаков.

Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске, окончил Российскую правовую академию Минюста РФ, после чего работал органах прокуратура Москвы. С августа 2012 года работал первым заместителем прокурора Тульской области, с ноября 2015 года - прокурор Республики Хакасия, в феврале 2018 года был назначен на пост прокурора Республики Дагестан.

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