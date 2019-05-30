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Упавший на рельсы абажур прервал в Москве движение поездов на фиолетовой линии метро

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - По предварительной информации, посторонним предметом, который затруднил движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро вечером в среду, стал абажур, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 23:00 на станции "Кузьминки". Пассажир по неосторожности уронил абажур на рельсы", - сказал собеседник агентства в четверг.

По его информации, для извлечения частей светильника пришлось на 10 минут приостанавливать движение поездов на южном участке фиолетовой линии.

В пресс-службе метрополитена о сбое на линии сообщили в 23:09. По информации администрации метро, движение на Таганско-Краснопресненской линии было полностью введено в график в 23:28.

Ранее сообщалось, что крупный сбой произошел на Солнцевской линии метро 21 мая: в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" застряли три поезда, эвакуация более 1 тыс. пассажиров заняла до 3 часов 20 минут. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов не исключил, что по результатам инцидента могут быть приняты кадровые решения.

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