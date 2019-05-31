В московском метро выяснили причины аварий с массовыми эвакуациями

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Специальная комиссия выявила причины двух крупных сбоев в Московском метрополитене 21 и 23 мая, когда свыше тысячи пассажиров оказались заблокированными в тоннелях.

Аварии произошли на Солнцевской и Серпуховско-Тимирязевской линиях. На Солнцевской линии 21 мая к сбою привела неисправность контактного рельса, а 23 мая на Серпуховско-Тимирязевской - неисправность вагона, и ответственность лежит на сервисной компании", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе метро в пятницу.

Там подчеркнули, что выводы "по ответственным сотрудникам сделаны, регламенты проверок ужесточили", а в отношении производителя поезда, застрявшего на Серпуховской линии 23 мая, применены штрафные санкции в соответствии с контрактом.