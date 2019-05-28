Лето в России будет чуть теплее обычного

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Гидрометцентра России провели анализ данных всемирных центров погоды, чтобы определить, каким будет лето в стране, предварительный результат - температура в июне, июле и августе в этом году будет около или выше нормы.

"Большинство прогнозов сходятся, в основном, в том, что будет около и выше климатической нормы", - сказал директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что, таким образом, усредненные температуры, например, в Московском регионе (включая и день, и ночь) в июне будут около +17 градусов, в июле - около +19, в августе +17.

Тем не менее, прогноз не однороден на территории страны.

На показанных метеорологом картах обозначено, что в июне и июле температуры будут выше нормы на севере Сибири, в августе - на обширной территории центра, юга и северо-запада Европейской России (включая Москву, Санкт-Петербург и Крымский полуостров), а также на севере Урала и на севере Западной Сибири.

Кроме того, Гидрометцентр дает первый прогноз аномалий на сентябрь: первый месяц осени 2019 года будет теплее нормы в Центральном федеральном округе, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, холоднее нормы будет на значительной территории Сибири.

Кроме того, прогноз на лето не исключает, что периоды потеплений будут сменяться периодами похолоданий, засухи - осадками.

"Погода будет очень разной", - заключил Киктёв.